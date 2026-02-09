ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ?: ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?
ಉತ್ತಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಡುಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು, ಆಹಾರವನ್ನು ಹುರಿಯಲು, ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ನಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಎಣ್ಣೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಉತ್ತಮ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಅಜಿತ್ ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು?: ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದೇಹದ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಮೆಗಾ -3 ಹಾಗೂ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಸರಿಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಮಿಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 170 ಮಿಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಹುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಲಘು ಅಡುಗೆಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು?
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
- ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ
- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ
- ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
- ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸನಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು?: ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಚಮಚದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸುವುದು, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುರಿದ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
