ಫಿಟ್ & ಫೈನ್ ಆಗಿರಲು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ!
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 2:07 PM IST
ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ಸ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಊಟದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನವಿರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹಾಗೂ ಲಘು ಉಪಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದ ತೂಕ, ಎತ್ತರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರದ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,600ರಿಂದ 3,000 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಹೀಗಿರಲಿ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವು ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಊಟವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ 1 ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿ (ದಾಲಿಯಾ), 1 ಬಟ್ಟಲು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. 1 ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು, 1ರಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ್ಯಾಯ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು, ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಚಹಾ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೂಟದ ನಡುವಿನ ಲಘು ಉಪಹಾರ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಎನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಘು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣು, 5ರಿಂದ 6 ಬಾದಾಮಿ ಇಲ್ಲವೇ 2 ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ 1 ಬಟ್ಟಲು ಅನ್ನ, 1 ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ ಸಾರು, 1 ಬಟ್ಟಲು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, 1 ಬಟ್ಟಲು ಸಲಾಡ್, ಅರ್ಧದಿಂದ 1 ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಜೆಯ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಸಮೋಸಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕರಿದ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ, 1 ಬಟ್ಟಲು ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಖಾನ, 1 ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ 1ರಿಂದ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳು, 1 ಬಟ್ಟಲು ತರಕಾರಿಗಳು, 1 ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಾಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಏನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಇವುಗಳಂತಹ ಹಗುರವಾದ ತಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ಹಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಗುರವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
- https://www.harvardhealth.org/healthbeat/5-principles-of-a-healthy-diet
- https://med.stanford.edu/news/insights/2026/01/healthy-habits-longevity-40s-and-50s.html
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6489487/
- https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/how-to-eat-a-balanced-diet/eating-a-balanced-diet/
- https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/healthy-eating-plate/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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