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ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ & ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ, ವಯಸ್ಸಾಗುವ, ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸಾಯುವ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 9, 2026 at 2:40 PM IST

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶತಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ತರುವಾಯ, ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಗಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉದಾಹರಣೆಗೆ..., ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂಗಾಂಶದ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳೊಳಗಿನ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ (ರೂಪಾಂತರಗಳು) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ವಿವಿಧ ಜೀನ್‌ಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನ್ ಜೀವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ವಿಭಜನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಕೋಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿವೆ. ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಕಾರ್ಸಿನೋಮ: ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ಪದರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಅಂಗಾಂಶ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡಿನೊಕಾರ್ಸಿನೋಮ, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ, ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮದಂತಹ ಹಲವಾರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  2. ಸಾರ್ಕೋಮಾ: ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂಳೆಗಳು, ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್, ಕೊಬ್ಬು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತಹ ದೇಹದ ಪೋಷಕ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  3. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ: ಇದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಂತಹ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಸಹಜ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಮೈಲೋಮಾ: ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ಮೈಲೋಮಾ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಿಂಫೋಮಾ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೈಲೋಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ (HPV ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವಿರುದ್ಧ) ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಸೇರಿವೆ.

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಆಯಾಸ
  • ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ತೂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
  • ಚರ್ಮದ ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
  • ಕರುಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
  • ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  • ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ
  • ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
  • ತಿನ್ನುವ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
  • ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು
  • ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು
  • ವಿವರಿಸಲಾಗದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಮೂಗೇಟುಗಳು
TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ & ಮಾರಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದವು, ಇವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

TYPES OF CANCER CELLS EARLY SYMPTOMS OF CANCER CANCER CELLS TYPES ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TYPES OF CANCER CELLS
EARLY SYMPTOMS OF CANCER
CANCER CELLS TYPES
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ
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