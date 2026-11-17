ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು!
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
Published : November 17, 2026 at 8:15 PM IST
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಂಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆಯೇ? ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ,
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ರವ (ನೀರು, ರಸ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಯಸ್ಸು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಬದಲು, ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೇ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಏಕೆ?: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ಅತಿಯಾದ ನೀರು, ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡಯಾಬಿಟಿಸ್: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಬ್ಲಾಡರ್ ಊತ ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಔಷಧಗಳು: ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹಠಾತ್, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಔಷಧಗಳು ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾತ್ರಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವೇ?: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ನೋಕ್ಟೂರಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನಿದ್ರಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್: 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಬೆನಿಗ್ನ್ ಪ್ರೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು, ಮಧುಮೇಹ, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು, ನಿದ್ದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ರೋಗವಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು
- ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸುವುದು
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಡಚಣೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹಠಾತ್, ತಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಚೋದನೆ
- ವಿಪರೀತ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಬಾಯಾರಿಕೆ
- ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನು, ತೊಡೆಸಂದು ನೋವು
- ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತ
ಮೂತ್ರಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು?: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಫೀನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂತ್ರಕೋಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಾಗೂ ನೋವು, ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ರಚನೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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