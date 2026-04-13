ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 5:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿತ್ಯ 7,000ರಿಂದ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ: ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾದಗಂತೆ ಮಾಡಲು ವಾಕಿಂಗ್​ ದಿನಚರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ 7 ಸಾವಿರದಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಜಡ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ (ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ), ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಎತ್ತರದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಒದಗಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ, ನಮ್ಯತೆ (ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್) ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ, ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?: ಉತ್ತಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ನೀವು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಊಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  3. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ: ಉತ್ತಮ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇರುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  6. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಿ: ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

WALKING FOR HEART HEALTH SPEED WALKING BENEFITS HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

TAGGED:

WALKING FOR HEART HEALTH
SPEED WALKING BENEFITS
HEALTHY TIPS FOR HEALTHY HEART
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್
HEART HEALTH AND WALKING BENEFITS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.