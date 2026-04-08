ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನ
ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 8, 2026 at 9:08 PM IST
ಪಿಸ್ತಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿಸ್ತಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಿಸ್ತಾದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಂಶೋಧಕರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ಅಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಇತರ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇರಳವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಿಸ್ತಾಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿನೈನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್, ಅಗತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ತಾಮ್ರ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಥಯಾಮಿನ್, ರಂಜಕ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತು), ಸಸ್ಯ ಸ್ಟೆರಾಲ್ಗಳು (ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಸ್ಟೆರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪೆಸ್ಟೆರಾಲ್), ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಗಳು) ಹಾಗೂ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಲೀಕ್ ಆಮ್ಲ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು, ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪಿಸ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್: ಒಂದು ಔನ್ಸ್ನಷ್ಟು (ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರು ಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಸ್ತಾಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್(2025) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಬ್ಬರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಿಸ್ತಾದಂತಹ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಸ್ತಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ (ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮತೋಲಿತ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಪಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಪಿಸ್ತಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಪಿಸ್ತಾಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 2016ರ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ: ಪಿಸ್ತಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಸ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 (ಅರ್ಜಿನೈನ್) ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತದ ಹರಿವು, ನಾಳೀಯ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ನಾಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದ ಅಪಾಯ (ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಳವಾದ, ಶಾಂತ ನಿದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ: ಪೀಸ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂಶವು ಪಿಸ್ತಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೀನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಹದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪಿಸ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಅನ್ನು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ: ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಸ್ತಾಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಪಿಸ್ತಾ ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?: ಪಿಸ್ತಾಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
- ಅಲರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರು
- ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
- ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ
- IBS (ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣ) ನಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
ಪಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪಿಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಾಪನ (ಉಷ್ಣ) ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಔನ್ಸ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (49 ಪಿಸ್ತಾ) ಗೆ ಸಮಾನವಾದ 2,000 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
