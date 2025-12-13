ETV Bharat / health

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು? ಹೀಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ? ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಹಿದ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
December 13, 2025

ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಬಹುದಾದ ಸಮಯ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲುಣಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಲು ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋರ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬರುವ ಹಾಲನ್ನು ಫೋರ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರ, ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಿಕ ಬರುವಂತಹ ಹಿಂಡ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಹಸಿವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಡ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾನಿಕಾರಕ- ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ತಾಯಿಯು ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿರುವುದು, ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದರಿರುವುದು, ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತಾಯಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ನೋವು, ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಸ್ತನಗಳ ಭಾರ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾಸ್ಟಿಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಶ್ಯ: ಮಗು ಹಾಲುಣಿಸಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಾಲುಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಗು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ (ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ), ಹಾಲುಣಿಸಲು ಫೀಡಿಂಗ್​ ಪಿಲ್ಲೊವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

BREASTFEEDING
BREASTFEEDING BENEFITS
HOW LONG IS BREASTFEEDING IMPORTANT
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು
