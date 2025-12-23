ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 23, 2025 at 8:16 PM IST
ಬೊಜ್ಜು ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಶ್ರಮಿವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತರರು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತರಬೇತುದಾರ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಅವರು ನಡಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ,
- ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಸರಿಸುಮಾರು 7,700 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- 1,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 70 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 1,40,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?: ಒಂದು ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಸುಮಾರು 1,50,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಡೆದರೆ ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 250 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಜಿಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರು ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ನಡಿಗೆಯ ಲಾಭಗಳೇನು?: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
- ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯಕ.
