ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 15, 2025 at 8:37 PM IST
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಊಟದ ಸಮಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಎಂಬ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೂ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ತಡವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದು, ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧಮೇಹಿಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಯಾವುದು?: ಉಪಹಾರ- ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ: ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಓಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರಿಂದ 2ರವೆರೆಗೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಗಳು, ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿ: ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ: ಊಟದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಂಜೆ ಲಘು ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ, ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ- ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8.30ರವೆರೆಗೆ: ಲಘುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಾದ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ ಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?:
- ತಡರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಬಳಿಕ: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು: ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಊಟ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಊಟ ಬೇಡ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರ ಮಾಡುವುದು ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.