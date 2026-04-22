ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ
ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ನವೀನ್ ಉನಿಯಾಲ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 22, 2026 at 7:17 PM IST
ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಆಯುರ್ವೇದವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಯುರ್ವೇದವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವವುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದವುಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆಯುರ್ವೇದವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿರುವಂತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
-ಹರ್ಷ್ ಸೆಹಗಲ್, ಹಿರಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಔಷಧಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ' ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳು: ಆಯುರ್ವೇದವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರ್ಮಾರ್, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಬೇವು, ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ (ತುಳಸಿ), ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (ನೆಮ್ಲಾ), ಮೆಂತ್ಯ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮುಂತಾದ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕ ರುಚಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು: ಬಾರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಾರ್ಲಿಯು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಯೋಗ, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳು: 'ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಅರುಣ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆಧುನಿಕ ಔಷಧದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
