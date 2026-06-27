ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಲಕ್ಷಣ & ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 27, 2026 at 9:01 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಶೀತ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತದದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ರಾವ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಥೈರಾಯ್ಡ್? ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ) ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ (TED) ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟೋಪತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಊತ, ಶುಷ್ಕತೆ, ಕೆಂಪು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಉಬ್ಬುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ: ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು: ಅಮೆರಿಕನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ' (TED) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರ ಊತ ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಂತಹ ಒರಟಾದ ಸಂವೇದನೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಡವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಗಮನಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಸೇರಿವೆ. ರೋಗವು ತೀವ್ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಆರೈಕೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಕಾಲಿಕ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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