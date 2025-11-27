ETV Bharat / health

ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಕಾಲಜನ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ? ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಜನ್ ಇರುತ್ತೆ?

ತ್ವಚೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಲು ಕಾಲಜನ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳಿವೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಜನ್ ಇರುತ್ತೆ? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 27, 2025 at 4:22 PM IST

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಜನ್ ಬೇಕು. ಕಾಲಜನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೌವ್ವನದಿಂದಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಲಜನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರು ಔಷಧಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಜನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಗುರ್ವೀನ್ ವಾರೈಚ್ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಿಟ್ರಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು: ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (Getty Images)

ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು: ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಕಾಲಜನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಮೀನಿನ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಲಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನಿನ ಮಾಂಸ (Getty Images)

ಮೂಳೆ ಸೂಪ್: ಮೂಳೆ ಸೂಪ್​ ಕಾಲಜನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಲಜನ್, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಜನ್ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳಂತಹ ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ಸೂಪ್​ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ (Getty Images)

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ಪ್ರೋಲಿನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಲಿನ್ ಎಂಬುದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

