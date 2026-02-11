ETV Bharat / health

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?; ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಡಿಎನ್‌ಎದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

BIGGEST CAUSE OF CANCER IN BODY HOW CANCER STARTS GROWS HOW CANCER STARTS GROWS AND SPREADS ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 11, 2026 at 3:24 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಅಂಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆಸ್ ಎಂಬ ಜೀನ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ವಿಭಜನೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳೊಳಗಿನ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

NIH ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ DNA ಯಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ DNA ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯುವ ಬದಲು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದಾಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಿನ ಏನಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ ಏನಾದರೂ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದು ಕೋಶವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಿಭಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಕೆನಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತನ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೊಟ್ಟೆ (ಕೊಲೊನ್ ಅಥವಾ ಗುದನಾಳ) ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ (ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ (ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅವು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  1. ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೇ ವಿಭಜನೆ: ಇವು ಅಪಕ್ವ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ: ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಾಗ ಸಾಯಲು ಹೇಳುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
  3. ಅವು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
  4. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳಂತೆಯೇ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಹೊಸ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:

  1. https://cancer.ca/en/cancer-information/what-is-cancer/how-cancer-starts-grows-and-spreads
  2. https://newsinhealth.nih.gov/2017/04/how-cancer-cells-spread-body

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

