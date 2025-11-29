ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಆತಂಕ, ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರತರುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್
ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 29, 2025 at 6:01 AM IST
ಮನಸಲ್ಲಿ ದುಗುಡ, ಆತಂಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದು, ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದು
- ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸದಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು
- ಮಂದ ಭಾವನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು
ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ತುಂಬಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಇತರೊಂದಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತಂಕಗೊಂಡರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳದಿರಬಹುದು. ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?: ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.