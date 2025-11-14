ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 7:58 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:07 PM IST
ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮನಬಂದಂತೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲವೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಯಾಸ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾದ ಖುಷಿ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆರೆಡು ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಪೈನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವು ಆಹಾರ ಒಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಲಾಭಗಳು: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಪ್ಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯು ಔಷಧದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.