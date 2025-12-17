ETV Bharat / health

ಇದೊಂದು ಟೇಪ್​ನಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ!

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಪ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

How to detect heart disease risk How to detect diabetes risk What is visceral fat ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ
ಟೇಪ್​ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೇ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 17, 2025 at 4:05 PM IST

ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು, ಕರುಳಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈಬಿಪಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದ್ರೋಗ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಂತಹ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತದೆ, ಒಳಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?. ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞೆ ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸರಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟೇಪ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞೆ ಲಿಮಾ ಮಹಾಜನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏನಿದು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು?: ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಳಾಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶೇಖರಣೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಸ್ನಾಯು ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು: ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಾನಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಗ್ಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್, ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲಿಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೃಯದ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

