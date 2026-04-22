ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಲು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ? ನಿಮಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ (ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಯೋಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಆದಿತ್ಯ ಅತ್ರೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Published : April 22, 2026 at 8:13 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ 'ಮಧುಮೇಹ' ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಔಷಧ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಪುಗಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹವು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಮಧುಮೇಹವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು 'ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ'ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ (ರೆಟಿನೋಪತಿ) ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ: ಸಮಯೋಚಿತ ಪತ್ತೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ತೀವ್ರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಹ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ವಾರಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ದೈಹಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಗಾಯವು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅತಿಯಾದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧದ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಪ್ರಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾನದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಜೈಪುರದ ಬಾಪು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ'ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ಸರನ್ ಅವರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಹಜ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನವು ಆಹಾರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಅಲೋಪತಿಯಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರಣ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಮಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಶಿಸ್ತು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ (ಹಿಮ್ಮುಖ)ಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶರಣ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
