ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ' ಅಪಾಯ: ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಬಾಣಂತಿಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ 'ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ' ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 27, 2026 at 4:59 PM IST
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಜನನದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನ ಸಂತೋಷ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಳಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದಂತೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಹೊರೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದೂ ಉಂಟು.
ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದಣಿವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಅಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 'ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ'ಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ?: ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾಗುವ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು 'ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದುಃಖ, ಆತಂಕ, ಹತಾಶೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕೆಲವು ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತತ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಳಬೇಕೆನಿಸುವುದು, ನಿರಂತರ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಗಾಬರಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?, ಪರಿಹಾರವೇನು?:
ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟದ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9851410/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721001968
- https://www.emro.who.int/emhj-volume-24-2018/volume-24-issue-10/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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