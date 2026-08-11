ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸುರಕ್ಷಿತ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 11, 2026 at 2:23 PM IST
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಜೇನುತುಪ್ಪವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಜವಲ್ಲ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 58 ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು 55ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಮಟ್ಟವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?: ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಚ್ಚಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5817209/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213434420300050
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5478296/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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