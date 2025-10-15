ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ & ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!
ಹಲವರು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
Published : October 15, 2025 at 6:56 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಏನು ತಿಂದರೂ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಆರತಿ ಪರ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ಕೆಲವು ಸರಳ ಆಹಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ: ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ (ಆಮ್ಲೀಯತೆ) ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತಣ್ಣನೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಇದ್ದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಾರೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಈ ನೀರಿಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಅಜೀರ್ಣ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲೀಯತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟದ ನಂತರ ಸೋಮಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಂದ್ರಭೇದನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ಮುಕ್ತಾಸನವು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಏನು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?:
- ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು, ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಕೆಳ ಅನ್ನನಾಳದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ (ES) ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಇತರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಒತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿರಾಮದ ಹರ್ನಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು:
- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ನೋವು, ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎದೆಯುರಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಶೇಖರಣೆಯು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬುವುದು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅಥವಾ ತಿಂದ ನಂತರ ಒಣ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದಿಂದಾಗಿ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಉರಿಯೂತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು.
- ಲಾಲಾರಸದಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
