ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
December 17, 2025

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಶೀತ, ಒಣ ಗಾಳಿಯು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದು, ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ದೀಕ್ಷಾ ಭಾವಸರ್ ಸವಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿವು:

ಮೊದಲ ಮನೆಮದ್ದು:

  • ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ,
  • 1 ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಳಿಕ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ನೆಗಡಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎರಡನೇ ಮನೆಮದ್ದು:

  • 7ರಿಂದ 8 - ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು
  • ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು - ಶುಂಠಿ
  • ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅಜವಾನ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು
  • ಸ್ವಲ್ಪ - ಅರಿಶಿನ
  • 4ರಿಂದ 5 - ಕರಿಮೆಣಸು
  • ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮತ್ತಷ್ಟು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
  • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲ ನೋವು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು: ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜವಾನ ಬೀಜಗಳು, ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕಿ
  • ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಲೈಕೋರೈಸ್ ಕಷಾಯದಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ಲೈಕೋರೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಗಿಯಿರಿ.
ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ:

  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ, ಹುರಿದ, ಶೇಖರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಂಕ್ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
  • ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ: ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.
  • ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  • ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

