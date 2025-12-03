HIV ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 3, 2025 at 9:59 PM IST
ಏಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ (HIV)ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಐವಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಐವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ, ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಎಚ್ಐವಿ ಇರುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಎಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೋಗಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯಶಸ್ಸು: ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯನ್ನು 10 HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಆ್ಯಂಟಿ-ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
HIV ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಲಭಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ವೈರಸ್ನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು. ವೈರಸ್ ಅನ್ನು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?: ಸಂಶೋಧಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ART ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರ HIV ಸೋಂಕಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ವೈರಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜನರ CD8+ T ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶ) ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೂರು ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸು HIV ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ (ART) ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಲಸಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು:
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು
- ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು (bNAbs)
- HIV ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
- ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ,
- ರೋಗಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
- ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
- ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
- ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
