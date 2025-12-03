ETV Bharat / health

HIV ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಎಚ್​ಐವಿ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಚ್​ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್ಐವಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
December 3, 2025

ಏಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ (HIV)ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್​ಐವಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್‌ಐವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ, ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್​​ಐವಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಎಚ್‌ಐವಿ ಇರುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಎಚ್‌ಐವಿ ವೈರಸ್ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಚ್​ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೋಗಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯಶಸ್ಸು: ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯನ್ನು 10 HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಆ್ಯಂಟಿ-ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

HIV ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಲಭಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ವೈರಸ್‌ನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು. ವೈರಸ್ ಅನ್ನು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?: ಸಂಶೋಧಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ART ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರ HIV ಸೋಂಕಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ವೈರಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜನರ CD8+ T ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶ) ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೂರು ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯಶಸ್ಸು HIV ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ (ART) ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್​ಐವಿ ವೈರಸ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಲಸಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು:

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
  • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು
  • ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು (bNAbs)
  • HIV ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ,
  • ರೋಗಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

