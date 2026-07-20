ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೈ, ಪಾದ, ಮೊಣಕಾಲು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಾದಗಳು, ಕೈಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 20, 2026 at 12:54 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಊತ ಹಾಗೂ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು: ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಗೌಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಕೇವಲ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹರಳುಗಳು ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎದ್ದ ನಿಂತ ನಂತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಟಿಸ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಊತ: ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಬಂದರೆ, ಇದು ಅಧಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಊದಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ: ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹರಳುಗಳು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನರಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಗ್ಗವಿಕೆ: ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶೇಖರಣೆಯು ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆಯುವುದು, ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಡೆಯುವುದು ವಿವಿಧ ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಕೀಲುಗಳ ನಮ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಣಕೈ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ: ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈಗಳು ಲಾಕ್ ಆದಂತೆ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಿರಂತರ, ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಬಿಳಿ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 'ಟೋಫಿ' ಎಂದು ಹೇಳಾಗತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದಗಳು, ಬೆರಳುಗಳು, ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೆಳೆದಂತೆ ನೋವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ತರಹದ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ನರಗಳ ಉರಿಯೂತ: ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸಹ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನರಗಳ ಉರಿಯೂತವು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಕಾಡುವ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಹೈಬಿಪಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ: ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ನಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು, ಮೊಸರಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಗೌಟ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.
- ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯ:
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿ: ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕವು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಢೀರ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯವಶ್ಯ: ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಅರಿಶಿನ- ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಉರಿಯೂತ, ಕೀಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆ್ಯಪಲ್ ವಿನೆಗರ್- ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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