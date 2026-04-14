ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ (ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 3:10 PM IST
ಸೂರ್ಯ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಸುಡುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ (ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು?
- ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 40 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ.
- ಚರ್ಮವು ಬಿಸಿಯಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ
- ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
- ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ
- ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬೆವರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್:
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬೇಸಿಗೆಯಾದ್ಯಂತ ದೇಹವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದು. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ: ಬೇಸಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲಿನಿನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ತಿಳಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣ, ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟೋಪಿ, ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಛತ್ರಿಯಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್, ನೈಲಾನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ರೀತಿಯ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ಭಾರ, ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)
- https://www.nhs.uk/conditions/heat-exhaustion-heatstroke/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568163724002277
- https://nmji.in/heatstroke-causes-consequences-and-clinical-guidelines/
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
