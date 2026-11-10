ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ 'ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್' ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಿಎಂಜೆಎಚ್ನಿಂದ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ 'ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 191 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 300 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
By Anubha Jain
Published : November 10, 2026 at 8:17 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಲಸೆ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದ ಗಂಭೀರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (BMJH) ದಾಖಲಾದ ಈ ಮಗುವಿಗೆ 'ಮೆನಿಂಗೊಮೈಲೋಸೆಲೆ' ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮೆದುಳಿನ ಹೊರಪದರಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. BMJHನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಬಿಜ್ಜವಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಗು ಗುಣಮುಖಳಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ BMJHನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 'ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಅನ್ನು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 191 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 300ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್?: ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ಮಗುವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು C- ಅಥವಾ S- ಆಕಾರದ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಸಹ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಬದಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
'ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೋವು, ಇತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಅಸಮ ಭುಜಗಳು, ಒಂದು ಭುಜದ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು, ಅಸಮ ಸೊಂಟದ ರೇಖೆ, ಒಂದು ಸೊಂಟ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು, ದೇಹವು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಜ್ಞರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಬಿಜ್ಜವಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ BMJHನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಬಿಜ್ಜವಾರ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ BMJH ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ? ದಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಮಗುವಿನ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು 2016ರಲ್ಲಿ BMJH ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಫೋಸಿಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲವು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ?
ಸಂಕೀರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಶಿಶು ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೈಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮಜಾತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ತೊಡಕುಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಣತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಘಟಿತ ಆರೈಕೆ, ತೀವ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ಗಿಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸ್ನಾಯು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 45-50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರವು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು, ಉಳಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ದರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿರೂಪತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ ರೋಗಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಅರಿವಳಿಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ O-ಆರ್ಮ್ 3D ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ನರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು? ಮಗು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಮಗು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ವಿರೂಪತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯವು ವಕ್ರತೆಯ ತೀವ್ರತೆ, ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು, ಉಳಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಎದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿರೂಪತೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 6. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ನ ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೂಪತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 7. ವಿಶೇಷ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾನಿ-ಬೆಂಬಲಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ- ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಲಭ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು, ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ (AB-ArK) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಫೋಸಿಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಉತ್ತಮ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿರ, ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ವಿರೂಪತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 8. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು BMJH ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು 0-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿರೂಪಗಳು, ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. BMJH ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕೈಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 300 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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