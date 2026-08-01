ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ- WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ (HSV-1) ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 64ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈರಸ್ನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 1, 2026 at 3:45 PM IST
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೈರಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ (HSV-1)ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ವೈರಸ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಜನರು ಹರ್ಪಿಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಹರ್ಪಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಳಂಕ, ಭಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರ್ಪಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ಒ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 3.8 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು HSV-1 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 15 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 520 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ (ಶೇ.13ರಷ್ಟು) HSV-2 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದೆ. HSV-1 ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಹರ್ಪಿಸ್ (ಶೀತ ಹುಣ್ಣುಗಳು) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. HSV-2 ಜನನಾಂಗದ ಹರ್ಪಿಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ (HSV) ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ವೈರಸ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರ್ಪಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಭಯ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು WHO ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ: ಹರ್ಪಿಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹುಣ್ಣುಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿಯದೆ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಸುಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುರಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ನೋವಿನ, ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಳಿಕ ಛಿದ್ರವಾಗಬಹುದು, ನೋವಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಏನಿದು ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕು: ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ (HSV) ಒಂದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ವೈರಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ನರ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹರ್ಪಿಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ HSV-1 ಮತ್ತು HSV-2 ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
HSV-1: ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಳ್ಳೆಗಳು (ಶೀತ ಹುಣ್ಣುಗಳು) ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, HSV-1 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ 3.8 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 376 ಮಿಲಿಯನ್ (ಶೇ.10 ಪ್ರತಿಶತ) ಜನರು ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
HSV-2: HSV-2 ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಜನನಾಂಗದ ಹರ್ಪಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. WHO ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೋಂಕು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳೇನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಪಿಸ್ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತರರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸೋಂಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಹರ್ಪಿಸ್ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ? ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ (HSV) ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಖ: ಬಾಯಿಯ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸೋಂಕು 'ಹರ್ಪಿಟಿಕ್ ಜಿಂಗೈವೊಸ್ಟೊಮಾಟಿಟಿಸ್' (ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು)ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಜನನಾಂಗ: ಜನನಾಂಗದ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕು ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. HSV ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು (ಹರ್ಪಿಟಿಕ್ ವೈಟ್ಲೋ) ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೋಂಕು ತರಬಹುದು.
ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು: HSV ಹರ್ಪಿಸ್ ಕೆರಟೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೀವ್ರವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. HSV ಮೆದುಳಿಗೆ (ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್) ಅಥವಾ ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳಿಗೆ (ಹರ್ಪಿಸ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್) ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಬಹುದು. HSV ಮೆದುಳು, ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, 'ಹರ್ಪಿಸ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಹರ್ಪಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಜನನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹರ್ಪಿಸ್ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಚುಂಬನ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹರಡಬಹುದು.
ಮರುಕಳಿಸುವ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮರುಕಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟವೆಲ್ಗಳು, ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು, ರೇಜರ್ಗಳು, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರ್ಪಿಸ್ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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