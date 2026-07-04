ಅವಧಿ ಜೀವ ವಿಮೆ - ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಅವಧಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು.
Published : July 4, 2026 at 7:19 PM IST
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು ಅವಧಿ ಜೀವ ವಿಮೆ - ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.
ಅವಧಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರ/ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.
ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್: ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ. "ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್" ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ವಿಮಾ ಕವರೇಜ್) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತರೆ ಜೀವ ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೀವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ: ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವು/ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ನಾಮಿನಿಯು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ (ಕೈ, ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಿಸಿಯು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ). ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.
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