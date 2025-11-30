ETV Bharat / health

ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ, ಆಟವಾಡುವ, ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲ್​ ಫೋನ್‌ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

sasಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 30, 2025 at 7:07 AM IST

3 Min Read
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಫೋನ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ: ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುರಿ ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ರೆಟಿನಾಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ನೀಡಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

-ಡಾ. ಲಿಂಬಾದ್ರಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞ

ಮೂಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಿದು: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಸ್​​​ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತ್ತಡವು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:

  • ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಡಿ.
  • ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
  • ಫೋನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಫೋನ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಬದಲಾಗಬೇಕು.
  • ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ನಾವು ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆಟ, ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

