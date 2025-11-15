Bihar Election Results 2025

ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 15, 2025 at 8:39 AM IST

3 Min Read
ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವೊಂದು ತರುವ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಮಗುವಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗು ಅಳುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ .

ಶಿಶುಗಳು ಅಳದಿದ್ದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಮಗು ಅಳುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಅಳದೇ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣೀರು. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಾಳಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಶಿಶುಗಳು ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಬರಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಗು ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ 206 ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ 300 ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 94 ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಳೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಮಲಗೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. 70ರಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದು ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

10 ಸಾವಿರ ರುಚಿ ಕೋಶಗಳು: ರುಚಿ ಕೋಶಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ರುಚಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರುಚಿ ಕೊಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯ ಒಳಭಾಗ, ಅವರ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿವಿಧ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಈ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ನಗು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನನದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ನಗುವುದಿಲ್ಲ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು 6ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಗುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

