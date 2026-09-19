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ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳಿವು

ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮೀನು, ತರಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2026 at 3:06 PM IST

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ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ, ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು: ಮೆಂತ್ಯ, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮೀನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡೀನ್, ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್: ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫೈಬರ್, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಬೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಲೈಕೋಪೀನ್, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೀ, ಕಾಫಿ ಪರಿಣಾಮ: ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಫೀನ್, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ಯೋಚಿಸುವ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯ ಸೀಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆತಂಕ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕೆಫೀನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸಾಕಾರಗುತ್ತದೆಯೇ? ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿರಿ, ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಟಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

BRAIN HEALTH TIPS Preventing dementia Improving memory ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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BRAIN HEALTH TIPS
PREVENTING DEMENTIA
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ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
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