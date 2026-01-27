ETV Bharat / health

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳಿವು

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್​ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.

KIDNEY STONE Use less salt ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ Dissolving Kidney Stones Naturally
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 27, 2026 at 12:52 PM IST

3 Min Read
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರಹಾಕಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಿ: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ (ಉಪ್ಪು) ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ 8ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಹರಳುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹರಳುಗಳು (ಸ್ಟೋನ್ಸ್) ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ: ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್​ಅಪ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ತುಳಸಿ ರಸ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕರಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್​ ಹೊರಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಳಸಿ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಲಂಗಿ ರಸ, ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ರಸ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು?: ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಚರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ಸ್​ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.- ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಬೆನ್ನಿಕಲ್, ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ .

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

KIDNEY STONE
USE LESS SALT
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
DISSOLVING KIDNEY STONES NATURALLY
HOW TO GET RID OF KIDNEY STONES

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

