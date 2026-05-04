2024ರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ,ಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 1.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವೈರಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 4:44 PM IST
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಸಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವರದಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಚೀನಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವು ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ, ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಲಿವರ್ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೀನಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಟ್ಟು 1.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಯಿಂದ ಮತ್ತು 240,000 ಜನರು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೀನಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.58 ರಷ್ಟು ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಎಂಬ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು WHO ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. 2015ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವರದಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿಸ್ತೃತ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗೃತಿ ಸೋಂಕಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಡವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಕೊರತೆಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವರದಿ 2026 ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: 2015 ರಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸೋಂಕುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.32 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಶೇ.0.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 85 ದೇಶಗಳು 2030 ರ ಗುರಿಯಾದ ಶೇ.0.1 ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಮೀರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸರಣವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ: ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. WHO ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 287 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿರಂತರ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶೀಯ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು WHO ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವರದಿಯು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳಂಕ, ದುರ್ಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತು 2030ರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರವೇಶವು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರವೇಶವು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 2015 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 2030 ರ ನಿರ್ಮೂಲನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗವು 2030ರ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಉಪಕ್ರಮ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' (NVHCP). ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್' ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ & ಸಿ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖಾರ್ಚಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಏನು?: ಭಾರತದ ವಿಧಾನವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ 'ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ವಿತರಣೆ' ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೊರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
