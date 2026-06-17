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ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿಸುವ ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು, ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್​ ಎಷ್ಟು ಭಾರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಮೀರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KIDS TO CARRY HEAVY BACKPACKS EFFECTS OF SCHOOL BAG WEIGHT HEAVY BACKPACKS AND KIDS ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು
ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 17, 2026 at 9:01 AM IST

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ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಚೀಲ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾದ ಭಾರವಾದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶಾಲಾ ಚೀಲದ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನಾಯು ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಚೀಲದ ತೂಕವು ಅವರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಚೀಲದ ತೂಕವು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ತೂಕದ ಶೇ.10 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆ, ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರವಾದ ಶಾಲಾ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

KIDS TO CARRY HEAVY BACKPACKS EFFECTS OF SCHOOL BAG WEIGHT HEAVY BACKPACKS AND KIDS ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು
ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶಾಲಾ ಚೀಲದ ತೂಕವು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ತೂಕದ ಶೇ.10 ರಿಂದ 15ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಗು 40 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದರೆ, ಶಾಲಾ ಚೀಲವು 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ತೂಕವು ಮಗುವಿನ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು, ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಭಾರವಾದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಓರೆಯಾಗಬಹುದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಕ್ರವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಫೋಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ತೂಕವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದರೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾದ ಭಾರವಾದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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KIDS TO CARRY HEAVY BACKPACKS
EFFECTS OF SCHOOL BAG WEIGHT
HEAVY BACKPACKS AND KIDS
ಹೆವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು
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