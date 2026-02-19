ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : February 19, 2026 at 5:01 AM IST
ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ (ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಏನಿದು ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ?: ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ಹೃದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅಂಜನ್ ಸಿಯೋಟಿಯಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವೆರಡೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಹೃದಯವು ನಾಲ್ಕು ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು (ಮಹಾಪಧಮನಿಯ, ಮಿಟ್ರಲ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಸ್ಕಪಿಡ್) ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹೃದಯ ಕವಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆಯಾಸ: ಆಯಾಸವು ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಣ್ಣದೊಂದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ದಣಿದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಈ ರೋಗಗಳು ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಊತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎದೆ ನೋವು: ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೃದ್ರೋಗವಿದ್ದರೆ, ಈ ರೋಗ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರುಮಾಟಿಕ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮಿಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಲ್ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಜ್ವರವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯ: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೃದಯ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಆಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
