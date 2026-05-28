ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.1ರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆ: ನೂತನ ವರದಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಹೃದ್ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತುವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.32.1ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 3:38 PM IST
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಕ್ಷಯರೋಗವು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 35.1 ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 24.1 ರಷ್ಟಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೀಗ ಹೃದ್ರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ಹೃದ್ರೋಗದ ಬಳಿಕ, ವರದಿಯು ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 5.9ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5.7 ರಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.4.8 ರಷ್ಟು. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದ ಜ್ವರಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸಹ ಸಾವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷಯರೋಗ (ಟಿಬಿ)ಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 2.6 ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
|ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರೋಗಗಳು
|ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ
|32.1%
|ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
|6.0%
|ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
|5.9%
|ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು
|5.7%
|ಮಧುಮೇಹ
|3.6%
|ಗಾಯಗಳು
|4.1%
|ಕ್ಷಯ
|2.6%
ಪುರುಷರು- ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 7.7% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 3.4% ರಷ್ಟಿದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 3.8% ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 2.9% ರಷ್ಟು ಜನನಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು: ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಜನರು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯೇ ಕಾರಣ. ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 70 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
