ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಶೇ 20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇ.20ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಶೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : January 1, 2026 at 2:20 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹೃದಯ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಅಮನ್ದೀಪ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೃದಯಾಘಾತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶೀತ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಳಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ಅಮನ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದೇಹ ಭಾರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಭಾರವಾದಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಶೀತದಿಂದ ದೇಹವು ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೋವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಎಡಗೈಗೆ ಹರಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾತ್ತಿದೆಯೇ?: ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾತ್ತಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭರಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯಾಸವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಎಡ ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಡ ಭುಜ, ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವು ಎದೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬಿಗಿತ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಬೆವರುವುದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬೆವರಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆವರು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆವರಿನೊಂದಿಗೆ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಆಯಾಸ: ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರವೂ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ದಣಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ಇದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
