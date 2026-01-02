ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಜನರಲ್ಲಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆ' ಹಾಗೂ 'ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ' ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 8:30 PM IST
ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಸರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕವರ್ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವಲಯವು ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ: 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆ' ಹಾಗೂ 'ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಸಕ್ತಿ'.
ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ: ಹಿಂದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ವಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ 'ಬಹುಮಾನ' ಯೋಜನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸುಲಭತೆ: ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ವಯಸ್ಕರು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು, ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪಾಲಿಸಿ ವಿತರಣೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಮೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ: ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
