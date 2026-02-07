ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹಲೀಮ್ ಪರಿಮಳ; ಈ ಬಾರಿ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಹಲೀಮ್ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಖಾದ್ಯವಾಗದೆ ಅದು ರಂಜಾನ್ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಂಜಾನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಾಗಲೇ ಹಲೀಮ್ ಖಾದ್ಯದ ಸುವಾಸನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಲೀಮ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಂಜಾನ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲೀಮ್ ಉದ್ಯಮವು 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಲೀಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಲೀಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇದರ ವಹಿವಾಟು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹಲೀಂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ಹಲೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕೆಜಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಜಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಹಲೀಮ್ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ಹಲೀಮ್ ಅನ್ನು 21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಗೋಧಿ ರವೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ತುಪ್ಪ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾಣಸಿಗರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ರುಚಿಯ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಅಗತ್ಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಲೀಂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ರಫ್ತು: ಹಲೀಮ್ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ದಿನಗೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 800 ರಿಂದ 1000 ರೂ ವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಹಲೀಮ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಲೀಂ ಅನ್ನು ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸ, ಗೋಧಿ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ, ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲೀಮ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 300 ರಿಂದ 800 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲೀಮ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ, ರಫ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಹಲೀಮ್ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಖಾದ್ಯವಾಗದೆ, ಅದು ರಂಜಾನ್ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
