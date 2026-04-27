ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ H5N1 ಸೋಂಕಿನ ಪಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
Published : April 27, 2026 at 4:52 PM IST
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾದ ಕೋವಿಡ್-19, ನಿಫಾ ವೈರಸ್, ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ, ಅಥವಾ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವ ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗವನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಳಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು H5N1 ತಳಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಪೀಡಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪೀಡಿತ ವಲಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ, H5N1 ಹಾಗೂ H5N5 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೋಂಕಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ, ಬೇಯಿಸದ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕೋಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸೋಂಕಿತ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಅವುಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
- ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಸೇರಿವೆ.
- ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದಿಂದ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ತಡೆಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 75C (165 F) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ವೈರಸ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು: ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಅರೆಬೆಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
- ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚಾಕು, ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಕೋಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಭೀತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು: ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಬಳಕೆ: ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು.
- ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ತಪಾಸಣೆ: ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
