ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ H1N1 ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಕೇಸ್: ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು & ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ H1N1 ಸೋಂಕಿನ(ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. (ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : August 25, 2026 at 3:16 PM IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ H1N1 ಸೋಂಕಿನ (ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 4,212 H1N1 ಸೋಂಕಿನ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
H1N1 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆವರ್ತಕ ಏರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಲೋಚಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: 'ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ವರದಿಯಾದ ದತ್ತಾಂಶವು 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4,212 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 4,583 ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 3,903 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಎಂಎಸ್ಯು- ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2,070 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು 1,011 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ - 300, ಮೈಸೂರು - 187, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 91 ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- 87 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: WHO ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ತರಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವು ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಿದೆ. ICMR-NCDC ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು, N95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಗದಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ H1N1 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು IHIP ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳು: ನಿಯಮಿತ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಕುಲುಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಋತುಮಾನದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.'
-ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂದಿ ಜ್ವರ (H1N1) ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಗೊಂದಲ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಮಾದರಿಯ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು.
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ಏನು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೆಯೂ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ವೈರಸ್ನ ಉಪವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ವರ H1N1 ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ: H1N1 (ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಹಠಾತ್ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಡದಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು H1N1ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ತುಟಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಖ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮೂರ್ಛೆ, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜ್ವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಬೆವರುವುದು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: H1N1 ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಲಘು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು. ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೋವಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಂದಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲು ರೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮೂರ್ಛೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513241/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X1463305X
- https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(12)00074-4/pdf
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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