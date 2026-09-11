ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಗುಟ್ಕಾ ಸೇರಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ತಗ್ಗದ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು!
NFHS ಮತ್ತು GATS ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 70,000 ಹೊಸ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಶುತೋಷ್ ಝಾ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 4:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗುಟ್ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇತರ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಕರ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ (GATS) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಾವುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60,000ರಿಂದ 70,000 ಹೊಸ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಟ್ಕಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಟ್ವಿನ್-ಪೌಚ್' (ಜೋಡಿ ಪೌಚ್) ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದೊಂದಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಕೋಟಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ತಂಬಾಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೌಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ಶೇ.60ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು: NFHS-6 (2023-24) ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ.21.3ರಷ್ಟು ಜನರು ತಂಬಾಕು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.1.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಗೋವಿಲ್ ಅವರು, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸರ್ವೆ-2' (2016-17) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಶೇ.17.8ರಷ್ಟು ಜನರು ಆಗ ತಂಬಾಕು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ.28.9 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.4.8ರಷ್ಟಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಳು ಶೇ.8.2ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖೈನಿ (ಶೇ.4.9), ಸಿಗರೇಟ್ (ಶೇ.4.9) ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ (ಶೇ.3) ಇವೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ: ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರಬಲ್ಲದು. ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುಸಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಗೋವಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2017-18ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯು (ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸುಮಾರು 1.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2019-21ರ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, 35-54 ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 2,901 ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 2,429 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 472 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3,051ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2,569 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 482 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ (late stage) ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 25ರಿಂದ 40 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಗೋವಿಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಜಿಐಎಂಎಸ್ (PGIMS)ನ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಜನರು ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಹರ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗುಟ್ಕಾದಂತಹ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರೋಹ್ಟಕ್ ಪಿಜಿಐಎಂಎಸ್ನ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ 'ತಂಬಾಕು ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ'ವನ್ನು (tobacco cessation centre) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯು ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
GATS 2016-17ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 26.7 ಕೋಟಿ ಜನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 28.6 ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು (ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 42.4 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 14.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, NFHS-6ರ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇಕಡಾ 38.1 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 8.4 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 120 ಕೋಟಿಗೂ (1.2 ಬಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (7 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್) 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (1.6 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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