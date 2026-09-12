ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
By Anubha Jain
Published : September 12, 2026 at 7:28 PM IST
ಕರುಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಇನ್ನೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ 48 ವರ್ಷದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಅವರ ಹಸಿವು ಬದಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಪರಿಚಿತ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ, ಸರಳವಾದ ಊಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಈ ಅನುಭವವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕರುಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? 'ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯುಟೈರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯುಟೈರೇಟ್ ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
18ರಿಂದ 101 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ 40 ಹಾಗೂ 50ರ ದಶಕದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಕರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ವಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರಸುನ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ದುರ್ಬಲವಾದ ಕರುಳಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಉರಿಯೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಸ್ನಾಯು ನಷ್ಟ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರುಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಡಾ.ಚಟರ್ಜಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕರುಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ಒಂದೆರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ'.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯುಟೈರೇಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ತುಣುಕುಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಉರಿಯೂತವು ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
'ಕರುಳು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ದೇಹವು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ, ಆಧುನಿಕ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಯು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ'.
ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಮೆಟಾಬಾಲೈಟ್ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕಗಳನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಹಜ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡಾ.ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು, ದೇಹವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಈ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಮ್ಯುನೊಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ 'ಎಸ್ಕೇಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಂತವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ರೋಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬಹುದೇ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಬಲ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅಕ್ಕರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ, ಬೈಫಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹಾಗೂ ರುಮಿನೊಕೊಕೇಸಿ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
CAR T-ಕೋಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈಗ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆದರ್ಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ರೋಗಿಯು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್, ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಪೂರಕವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜೀವಿಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚತುರ್ವೇದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲ ಮೃದುವಾಗಿಸುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಮೆಲನೋಮ)ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಚಟರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಧಾನವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಬಳಕೆಯು ಕಳಪೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಡಾ.ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1) ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಾರಿನ ಅಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದಹಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಧೋಕ್ಲಾ, ಕಾಂಜಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
2) ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು: ಇವು ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಚೇತರಿಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಿಂತಿರುಗದಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ವೈರಲ್ ಜ್ವರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.
3) ದಿನನಿತ್ಯದ ಔಷಧಿಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು, ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು.
ರೋಗಿಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೇ?: ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪವಾದಗಳಿದ್ದರೂ, ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್. ಪೈಲೋರಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಥವಾ Cಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಆಹಾರ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಹೆಚ್.ಪೈಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಡುವ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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