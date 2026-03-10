ETV Bharat / health

ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 10, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
ಜನನದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ಅರೋರಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನು?: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ಅರೋರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ರೋಗಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ.

ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ 12 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಮಂಪ್ಸ್, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆನಿಂಗೊಕೊಕಲ್ ಸೋಂಕು ಸೇರಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೆಚ್ಚವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)

ನೋವಿನ ಮತ್ತು ನೋವುರಹಿತ ಲಸಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಪಿಟಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು, ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಊತ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ನೋವುರಹಿತ ಲಸಿಕೆಗಳೆರಡರ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋವುರಹಿತ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ನೋವುರಹಿತ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?: ನೋವಿನ ಮತ್ತು ನೋವುರಹಿತ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ನಿಮಿಷಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?: ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ? ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

