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ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 3.2 ಕೋಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ Google!

ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ 'ಡೀಬಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಕ್ (ವೆರಿಲಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 32 ಮಿಲಿಯನ್ (3.2 ಕೋಟಿ) ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

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ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 3, 2026 at 4:39 PM IST

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ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಜಿಕಾ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ನೈಲ್ ವೈರಸ್‌ನಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವೆರಿಲಿ (ಗೂಗಲ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ) 'ಡೀಬಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಶೇಷ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ರೋಗ ಹರಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೂಗಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ಡೀಬಗ್ ಯೋಜನೆ?: ಗೂಗಲ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಳಿಸಲಾದ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೋಲ್ಬಾಚಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಈ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?:

ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು: ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆಯೇ? ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

WHAT IS GOOGLE DEBUG PROJECT RELEASE 32 MILLION MOSQUITOES GOOGLE PLANS TO RELEASE MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಸ್ಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಿಂದೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿ: ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪನಾಮ ಹಾಗೂ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80 ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ.

ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೊಣಗಳು (ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹವುಗಳು) ಹಾಗೆಯೇ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ (ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್) ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವಾದ ವೆರಿಲಿ ಮೂಲಕ 'ಡೀಬಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ 3.2 ಕೋಟಿ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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WHAT IS GOOGLE DEBUG PROJECT
RELEASE 32 MILLION MOSQUITOES
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ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್
GOOGLE PLANS TO RELEASE MOSQUITOES

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