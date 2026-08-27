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ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ: 14 ತಾಸು ಉಪವಾಸ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

DIABETES VEGETARIAN DIET TYPE 2 DIABETES ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2026 at 3:29 PM IST

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ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?' ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 96 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

DIABETES VEGETARIAN DIET TYPE 2 DIABETES ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗುಂಪು 1: ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಗುಂಪು 2: ಅವರಿಗೆ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರು. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು.

ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಉಳಿದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ 24 ವಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: 24 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ HbA1c ಮಟ್ಟ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸರಾಸರಿ ಅಳತೆ ಶೇ.7.65ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, 14 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.6.53ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ BMI ಮತ್ತು ಊಟದ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಧುಮೇಹ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. 14 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಠಿಣವಾದ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಅವಧಿಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

DIABETES VEGETARIAN DIET TYPE 2 DIABETES ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ, 14-ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರವು ಕೇವಲ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಉಪವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಉಪವಾಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 'ಗುಡ್​ಬೈ' ಹೇಳಬಹುದು.

DIABETES VEGETARIAN DIET TYPE 2 DIABETES ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

DIABETES
VEGETARIAN DIET
TYPE 2 DIABETES
ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
VEGETARIAN DIET FOR DIABETES

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