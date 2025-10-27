ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಿಡ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಾನಿ ಹುಡುಕುವ ಪರದಾಟ ನಿವಾರಣೆ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 10:14 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಿಡ್ನಿ'ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು Nature.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಡ್ನಿ ದೊರೆಯೋದು ಸವಾಲು: ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳು ದಾನಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಾನಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ "ವಿದೇಶಿ" ಅಂಗ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಮೊದಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ದಾನಿಯ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಟೈಪ್ O ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರವು 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ', ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ (A, B, AB, O) ಇದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ O ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಪರೂಪ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಟೈಪ್ O ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ) ಮಾತ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು ಸಹ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ? ಈ ಹೊಸ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು 'ಟೈಪ್ O' ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು A ವಿಧದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು O ವಿಧದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು (ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ) ಬ್ರೇನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಯಾವುದೇ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ಮೂರನೇ ದಿನ, ಕೆಲವು A ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಈ ವಿಧಾನವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಿಡ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು A ರಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದ ದಾನಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವ A ರಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ A ವಿಧದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ O ವಿಧದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವಾಯಿತು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಇತರ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರಚನೆಯು ಅಂಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಧಾರಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಅತಿಯಾದ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
