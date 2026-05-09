ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್​​ ನ್ಯೂಸ್: ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿಸಬಹುದು!

ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಉಪಕರಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 9, 2026 at 12:31 PM IST

ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (CUSAT) ಸಂಶೋಧಕರು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನವನ್ನು 'ಮಿನಿಚುರಾಯಿಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಬೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಸೆನ್ಸರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಧುಮೇಹದ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉಪಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಾಧನವು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಸಾಧನವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಬೆರಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪಡೆದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 'ಮಿನಿಚುರಾಯಿಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಬೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಸೆನ್ಸರ್' ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಸಿರು ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಈ ಸಂವೇದಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಉತ್ಪಾದಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ನೈಲಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಂವೇದಕವು ಟ್ರೈಬೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಾಧನವು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾಧನವು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಈ ಸಾಧನವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸಿಟೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಉಸಿರಾಟದ ಅಸಿಟೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು ನಿಖರವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಸಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಅಂತರ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಹನಿ ಜಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಡಾ.ಧನು ಟ್ರೆಸಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋ ಡಾ. ಅನ್ಶಿದಾ ಮಾಯೀನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್. ಮನೋಜ್ ಇತರರು ಸಹ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್: ಈ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನವು ರೋಗಿಯ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜನರಲ್‌ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

