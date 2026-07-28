ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ- ಅಧ್ಯಯನ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 47ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 28, 2026 at 7:47 PM IST
ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರನ್ನೂ ಸಹ ಬಾಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಕಾಯಿಲೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿವೆ. ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಗ್ರೇಡ್ 1) ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೌಮ್ಯ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ, ಅಂಗಾಂಶದ ಗುರುತು (ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್), ಸಿರೋಸಿಸ್ (ಯಕೃತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 354,957 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
- ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ.
ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯ. ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರೊಜೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದವರ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಫಿಯ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ (ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ) ಹಾಗೂ ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ಕಾಫಿ ಎರಡೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್, ಕ್ಲೋರೊಜೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಡೈಟರ್ಪೀನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿತ್ಯ ಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಕಾಫಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ಕರಿದ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ಸೇರಿ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ
- ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಏಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು?: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಅಧಿಕ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ
- ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವುದು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಈ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ