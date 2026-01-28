ETV Bharat / health

ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ & ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ

ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

COMMON BLOOD TESTS BLOOD TESTS DIFFERENT TYPES OF BLOOD TESTS ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ & ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 28, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರೋಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗುಪ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿರುವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವು:

ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ (CBC): ನಿಯಮಿತವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ,

  • ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (RBC)
  • ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (WBC)
  • ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು
  • ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್)
  • ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ
  • ಸರಾಸರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ಕುಲರ್ ಪರಿಮಾಣ
  • ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅಥವಾ ಬಿ12 ನಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು
  • ಅಂಗಾಂಶ ಊತ
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ
  • ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
  • ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ : ಮೂಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಖನಿಜ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

COMMON BLOOD TESTS BLOOD TESTS DIFFERENT TYPES OF BLOOD TESTS ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ & ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಸೋಡಿಯಂ
  2. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್
  3. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್
  4. ಕ್ಲೋರೈಡ್

ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್: ಯಕೃತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಿಣ್ವಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

  1. ಆಲ್ಬಮಿನ್
  2. ಕ್ಷಾರೀಯ ಫಾಸ್ಫಟೇಸ್ (ALP)
  3. ಅಲನೈನ್ ಅಮಿನೊಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರೇಸ್ (ALT)
  4. ಆಸ್ಪರ್ಟೇಟ್ ಅಮಿನೊಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರೇಸ್ (AST)

ಬಿಲಿರುಬಿನ್: ಈ ಘಟಕಗಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ALP ಮಟ್ಟಗಳು ಮೂಳೆ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

  • HDL ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
  • LDL ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
  • ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು
  • ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
  1. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಟ್ರಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ (T3): ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್, T4 ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ (T4): T3 ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ (TSH): ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹಿಗ್ಗಿದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ ಪ್ಯಾನಲ್: ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (FPG), ಊಟದ ನಂತರದ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (HbA1c) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. HbA1c ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವನೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ, ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: 2050ಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  2. 'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ'
  3. ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
  4. ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  5. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

TAGGED:

COMMON BLOOD TESTS
BLOOD TESTS
DIFFERENT TYPES OF BLOOD TESTS
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
TOP BLOOD TESTS TO DO EVERY YEAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.