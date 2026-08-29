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ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್: ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ನಿಮಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

GASTRIC VS HEART ATTACK HEART ATTACK REASONS UNDERSTANDING GAS PAIN ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 29, 2026 at 6:08 PM IST

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ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕರೆಗಳು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಂತಹ ಕರೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿನಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

GASTRIC VS HEART ATTACK HEART ATTACK REASONS UNDERSTANDING GAS PAIN ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಕೆಳಗೆ ನೋವು, ಎದೆಯುರಿ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಸಂಬಂಧಿತ ನೋವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದಾಗ ವಯಸ್ಸು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಂಕಿತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 10 ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೃದಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

-ಡಾ.ರಾಜೇಶ್, ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು

ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CPR (ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ) ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಡುತ್ತಾರೆ.

GASTRIC VS HEART ATTACK HEART ATTACK REASONS UNDERSTANDING GAS PAIN ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

GASTRIC VS HEART ATTACK HEART ATTACK REASONS UNDERSTANDING GAS PAIN ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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TAGGED:

GASTRIC VS HEART ATTACK
HEART ATTACK REASONS
UNDERSTANDING GAS PAIN
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ VS ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್
CHEST PAIN GAS VS HEART

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